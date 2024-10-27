İsrail'in İran’a saldırısı, Lübnan savaşından kurtulma çabasıdır

Bahreyn Halas Hareketi Genel Sekreteri Abdürrauf Şayib, Mehr Haber Ajansı'na verdiği demeçte, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının gösteri amaçlı olduğunu belirterek, İsrail'in Güney Lübnan'daki savaşta aldığı ağır darbelerin ardından ateşkes yapabilmek ve bu savaş sürecinden çıkabilmek için böyle gösterişli eylemlere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam gibi bölgelerde gerçekleştirdiği iddia edilen saldırıların İran ordusunun hava savunma sistemi tarafından engellendiğine dikkati çeken Şayib, İsrail'in bu saldırılardan hiçbir somut kazanım elde edemediğini söyledi.

Şayib, İran'ın bu saldırıya vereceği cevabın sert olacağını ve İsrail'in bu tür eylemlerinde doğrudan veya dolaylı olarak destek sunan tüm ülkelerin de bu suçun bir parçası olduklarını belirterek, bu ülkelerin hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Şaib, "Rivayetlerde de belirtildiği gibi, İslam düşmanları genelde ahmaklardandır. Bu saldırı, aslında işgal altındaki topraklarda yaşayanları yatıştırmak ve sakinleştirmek amacıyla yapılan bir sahte saldırıydı ve medya desteğiyle gerçekleştirildi." dedi.

İran'ın bu saldırıya sert bir karşılık vereceğini belirten Şaib, "İsrail'in saldırılarını kendi toprakları veya hava sahaları üzerinden gerçekleştirmesine doğrudan veya dolaylı olarak izin veren tüm ülkeler bu suçun ortağıdır ve bu saldırının hesabını vermelidir." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Halas Hareketi Genel Sekreteri, "Siyonist rejim, halklara ve İran’ın komşularına zorbalıkla saldırarak bu eylemi gerçekleştirdi. Amacının Lübnan’daki savaşa son vermek olduğuna inanıyoruz. Lübnan'da yaşadığı yenilgilerin ardından İsrail, itibar kazanmaya çalışıyor ve İran’a saldırarak bir yandan da bazı direniş liderlerini ve komutanlarını hedef alarak kendine sahte bir zafer sağlamaya çalışıyor. Bu şekilde Lübnan ile ateşkese daha hızlı ulaşmayı amaçlıyorlar." dedi.

Şaib, Siyonistlerin Direniş Ekseni'ne karşı mücadele stratejisine değinerek, "Siyonist rejim, Direniş Ekseni ile tek bir cephede savaşmaya muktedir olmadığı için Irak, Lübnan, Gazze, Suriye, Yemen ve İran gibi Direniş Ekseni'nin farklı bölümleriyle ayrı ayrı mücadele etmeye çalışıyor." dedi.

Direniş cephesinin birliği ile Siyonist rejimin hassas noktalarına darbe vurmanın önemini vurgulayan Şaib, "Siyonist rejimin vahşiliği karşısında halkların ve direniş gruplarının İsrail’in hayati ve hassas bölgelerine büyük bir saldırı gerçekleştirmesi gerekiyor. Hamas, İslami Cihad, Hizbullah, İran, Yemen ve Irak'taki direniş gruplarının Siyonist rejime yönelik ortak bir saldırısı, bu rejimi yerinde oturtacaktır." ifadelerini kullandı.

Şaib ayrıca, Siyonist rejimin çöküşüne işaret ederek, "Bu sahte rejim, birleşik bir Direniş Ekseni ile savaşmaya dayanamaz ve Amerika bile birleşik Direniş Ekseni karşısında İsrail’i savunamaz. Bu yüzden Siyonist rejim, Direniş Ekseni'nden sert bir yanıt aldıktan sonra yok olmaya yakınlaşacak ve gücü ciddi şekilde zayıflayacaktır." diye konuştu.