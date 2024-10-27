Bolivya'da eski lider Morales'e suikast girişimi

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan araca ateş edildi.
Morales'in suikast girişiminden sağ kurtulduğu belirtildi. Olayda Morales'in şoförü yaralandı.
İlk belirlemelere göre Morales'i taşıyan araca 14 el kurşun sıkıldı.
Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan araca ateş edildi.
Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan araca ateş edildi.
Morales'in suikast girişiminden sağ kurtulduğu belirtildi. Olayda Morales'in şoförü yaralandı.
İlk belirlemelere göre Morales'i taşıyan araca 14 el kurşun sıkıldı.
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