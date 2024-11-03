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3 Kas 2024 09:00

Bolivya'da silahlı muhalifler 200 askeri rehin aldı

Bolivya'da silahlı muhalifler 200 askeri rehin aldı

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, Chapare eyaletinde 3 askeri birliğe saldırı düzenlendiğini ve 200’den fazla askerin rehin alındığını bildirdi.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, eski Devlet BaşkanıMorales’in destekçilerinin Chapare eyaletindeki 3 askeri birliğe saldırı düzenlediğini ve saldırgan grubun 200’den fazla askerin rehin alındığını duyurdu.

Bolivya ordusundan yapılan açıklamada da, silahlı grubun askeri personeli kaçırdığı, silah ve mühimmatı da ele geçirdiği aktarılmıştı.

Ordu, grubu “derhal ve barışçıl bir şekilde” kışlayı terk etmeye çağırmış, bu eylemlerin “vatana ihanet” olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Morales ile “bağlantılı” olduğunu ifade etmişti.

News ID 1921462

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