Devrim Muhafızları ve polisten teröristlere ağır darbe

Sistan ve Belucistan eyaletindeki Taftan bölgesinde meydana gelen terör saldırısına yanıt olarak Devrim Muhafızları Ordusu ve polis, terör örgütü Ceyş-ül Zulm'e (Ceyş el-Adl) karşı ortak operasyon düzenledi.

Teröristlerin inine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen nokta operasyonunda en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon sırsında bir terörist yaralı olarak yakalandı.

İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı: 10 şehit

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde dün düzenlenen terör saldırısında 10 sınır muhafızı şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Terör saldırısı sonucu 10 sınır muhafızımız şehit düştü.'' denildi.

Ceyş-el Adl(Ceyş el Zulüm) terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlendi.