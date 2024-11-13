  1. İran
13 Kas 2024 11:03

Devrim Muhafızları'ndan teröristlere ağır darbe

Devrim Muhafızları'ndan teröristlere ağır darbe

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde teröristlere karşı yürütülen operasyonda son 48 saatte 4 terörist etkisiz hale getirilirken 7 terörist yakalandı ve 5 terörist ise, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde teröristlere karşı icra edilen operasyonlar sürüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü General Ahmed Şefai, Sistan-Belucistan eyaletinde teröristlere karşı icra edilen operasyon hakkında bilgi verdi.

İran'ın güneydoğusunda yürütülen operasyonlarda teröristlere ağır darbe indirildiğini belirten General Şefai, “Son 48 saatte 4 terörist etkisiz hale getirilirken 7 terörist yakalandı ve 5 terörist ise, güvenlik güçlerine teslim oldu” dedi.

General Şefai, istikrarlı güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Güvenlik Şehitleri Operasyonlarının tatbikatın hedefleri tam olarak gerçekleşene kadar ciddi ve kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

News ID 1921746

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