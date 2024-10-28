Türkiye ile birlikte Siyonist rejime karşı silah ambargosu girişimini takip ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz haftanın en önemli olaylarından birinin yani İran’ın hava savunma sistemleri tarafından Siyonist rejim saldırısını püskürtmesine değinen Bekayi "Bu savunma İran’ın tarihinde bir dönüm noktası oldu" dedi.

Bekayi ayrıca Siyonist rejimin saldırısında şehit düşen Ordu personellerinin şehadetinden dolayı başsağlığı diledi ve Sistan ve Belucistan eyaletindeki Taftan bölgesinde meydana gelen terör saldırısını da kınadı.

Birleşmiş Milletler Günü'nün gelişine değinen ve bu kurumun Siyonist rejimin suçlarına karşı eylemsiz kalmasını eleştiren Bekayi "Bu durumun sorumluluğu Siyonist rejimi destekleyenlerdedir ve bunun başında, Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimin suçlarını durdurmaya yönelik her türlü eylemini engelleyen ABD var" ifadesinde bulundu.

Bekayi toplantı sırasında geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimin gazetecileri şehit etmesini de kınayarak, basın toplantısında hazır bulunan gazetecilerden bu gazetecilere saygı duruşunda bulunmalarını talep etti.

İran ve Türkiye'den Siyonist rejim'e silah ambargosu girişimi yolda

"Siyonist rejimin silahlarına ambargo uygulama yönünde Türkiye'yle girişimimiz sürüyor ve bu kampanyaya daha fazla ülkenin katılacağını umuyoruz. Önemli olan, Siyonist rejimin, ABD ve destekçileri tarafından Siyonist rejime verilen bu silahları öldürmeye devam etmek için kullanamamasıdır." ifadesini kullandı.

Önümüzdeki iki hafta içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının yapılmasını umuyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuşmasının bir başka bölümünde ise, Dışişleri Bakanlığı'nın Siyonist rejimin suçlarını durdurma ve bölgede barış ve istikrarı yeniden sağlanma yönündeki faaliyetlerine ilişkin bir rapor sundu. raporda şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatının acil toplantı yapılması talebi sunuldu ve bu konunun takip ve koordinasyonunda son aşamalarında; Bu toplantının önümüzdeki 2 hafta içinde yapılmasını umuyoruz."

Bekayi, bölgedeki ateşkesle ilgili olarak önerilen yeni plan hakkında "Ateşkes kelimesinin bu bağlamda doğru bir kelime olmadığını, aksine burada Soykırımı durdurma gerekliliğinin doğru kelime olduğunu düşünüyorum" diye kaydetti.

Başından beri hedeflerinin Siyonist rejimin soykırımını durdurmak olduğunu ve bu alanda herhangi bir eylemi memnuniyetle karşıladıklarına dair basın mensuplarına konuşan Bekayi, "Bu bağlamda bahsettiğiniz taraflar bu konuda ciddi değiller ve bölgedeki varlıkları sadece bölgede gerilimin azalmasına yol açmakla kalmamış, aynı zamanda gerilimin de artmasına neden olmuş. Siyonist rejimin İran saldırısına tanık olduğumuz gibi" şeklinde konuştu.

Silahlı kuvvetlerimiz Siyonist rejimin hareketlerini izliyor

Bekayi, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırı sinyallerinin aldığımızı duyurmasının ardından şimdi bunları hangi ülkelerin gönderdiği sorusuna yanıt olarak "Dışişleri Bakanı'nın son birkaç haftadır bölge ülkeleriyle yaptığı istişarelerin sonuçlarından biri, ülkelerin durumu izlemesi ve gerekirse herhangi bir hareket konusunda birbirlerine bilgi vermesi gerektiği sonucuna varılmasıydı. Silahlı kuvvetlerimiz Siyonist rejimin hareketlerini sürekli takip ediyor ve bu bağlamda savunma sistemlerimizin zamanında müdahale ederek Siyonist rejimin füzelerinin çoğunu püskürttüğünü gördük" ifadesini kullandı.

Yanıtımız saldırının türüne bağlıdır

İran'ın Siyonist rejimin askeri saldırısına tepkisinin askeri mi yoksa diplomatik mi olacağı sorusuna yanıt olarak Bekayi, "Tutumumuzun açık olduğunu ve Siyonist rejimin saldırısına güçlü ve uygun bir şekilde yanıt vermek için mevcut tüm araçları kullanacağımızı vurguluyorum. Siyonist rejime karşı tepkimiz de tabi ki saldırının türüne göre veriliyor" açıklamasını yaptı.

Umuyoruz ki Irak'taki dostlarımız bu ülkenin hava sahası ihlalinin bir daha tekrarlanmasına izin vermezler.

Bekayi, Siyonist rejimin Irak hava sahasından İran'a saldırdığının söylendiği ve İran'ın bu konuda Iraklı yetkililerle istişarede bulunup bulunmadığı ve bu konuda protesto gösterip göstermediği sorusuna Bölgede son 2 haftadır yürüttüğümüz istişarelerde, bölgedeki tüm ülkelerden, kendi ülkelerinin topraklarını ve hava sahasını hiçbir tarafa zararlı eylemde bulunmayacaklarına dair önemli güvence aldık, bu hukuki ve uluslararası bir durumdur. Irak hükümetine görüş ve düşüncelerimizi aktardık ve Irak'taki dostlarımızın Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunmak da dahil olmak üzere gerekli cevabı vermesini ve bu tür olayların bir daha yaşanmasına izin vermemesini bekliyoruz" Şeklinde yanıtladı

Güvenliğimizi hiçbir yerden satın almıyoruz

Siyonist rejimin İran'ın saldırısı sırasında Rusya'nın İran'ı yalnız bıraktığını ve İran'ın bu suça karşı tek başına durduğunu iddia eden bir muhabire yanıt veren Bekayi, “İran son 45 yıldır en ağır yaptırımlara karşı karşıya ancak biz kendi güvenliğimiz için kendi gücümüze, cesur silahlı kuvvetlerimize güvenmemizinle gurur duyuyoruz. Güvenliğimizi hiçbir yerden satın almıyoruz ve bizi, insanlarımızı güvence altına alan şey kendi yeteneklerimize güvenmektir” diye konuştu

İsrail savaş uçakları İran hava sahasına girmedi

İsmail Bekayi Rejimin İran'ın askeri merkezlerine yönelik son saldırısı sırasında İsrailli savaş uçaklarının İran hava sahasına girip girmediği sorusuna yanıt olarak “Hayır” dedi.

Füze programı İran'ın savunma doktrininin ayrılmaz bir parçası

Bekayi ayrıca “Füze programımız gerekli ve savunma doktrinimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve bunu sürdüreceğiz” ifadesinde bulundu.

Siyonist rejimin destekçileri onun suçlarını durdurmaya zorlamalı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de bir başka muhabirin dün gece İran ile İngiltere arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ve İngiltere'nin İran'dan İran'ın saldırganlığına yanıt vermemesini isteyip istemediğine ilişkin sorusuna yanıt olarak “Beklentimiz, barış ve güvenlik konusunda en az kaygısı olan herkesin bu durumu yaratan tarafa seslenmesidir. Bu durumun kurucusu Siyonist rejimdir ve bu rejimin destekçileri bu rejimi suçlarına son vermeye zorlamak zorundadır” dedi.