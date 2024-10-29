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29 Eki 2024 10:15

Netanyahu, Heniyye ve Nasrullah'a düzenlenen suikastın sorumluluğunu üstlendi

Netanyahu, Heniyye ve Nasrullah'a düzenlenen suikastın sorumluluğunu üstlendi

Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu resmen, rejiminin Hamas ve Lübnan direnişinin liderlerine suikast düzenlediğini ilk kez itiraf etti.

El Cezire’ye göre, Siyonist rejimin Knesset (Parlamento) oturumunda konuşan Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Nasrullah (Hizbullah Genel Sekreteri), Muhammed Deyf (İzzeddin El Kassam Tugayları Genel Komutanı ) ve Heniyye'ye (Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı) suikast düzenledik" dedi.

Bu itiraf, Hamas'ın Deyf’in şehadetini kabul etmediği ve Siyonistlerin bu iddiasını reddettiği halde gerçekleşti.

Netanyahu'dan itiraf, Siyonist rejimin farklı ülkelerinin direniş liderlerine yönelik suikasttan sorumlu tutulmasından aylar sonra geldi, ancak Tel Aviv bu itirafı bugüne kadar reddetmişti.

News ID 1921348

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