Netanyahu'nun evine işaret fişeği atıldı

Al Jazeera’ye göre, Siyonist media, Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki özel konutuna 2 adet işaret fişeği fırlatıldığını açıkladı.

Siyonist rejimin polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in yaptığı ortak açıklamaya göre, Netanyahu'nun Kayserya'da bulunan özel konutunun bahçesine iki işaret fişeği düştü.

Açıklamada, fişeklerin bahçeye isabet ettiği ancak herhangi bir zararın oluşmadığı ve Netanyahu ailesinin o sırada evde bulunmadığı ifade edildi.

Polis ve Şin-Bet, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "tehlikeli bir gerginlik seviyesine işaret eden bu ciddi durumu" kınadıklarını açıkladı.

19 Ekim'de bir İHA'nın Kayserya'daki Netanyahu'nun konutuna çarptığı bildirilmişti.

O saldırıda, Netanyahu ve eşinin evde olmadığı belirtilmişti.

Hizbullah, Netanyahu'nun evine yönelik düzenlenen İHA saldırısının sorumluluğunu üstlenmişti.