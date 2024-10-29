İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'ın ABD seçimleriyle ilgili tutumuna ilişkin bir soruya, "Bu seçim ABD halkını ilgilendiriyor ve bu iki adaydan hangisinin ABD'de oy kullanacağı bizim için önemli değil. ABD halkı tarafından kabul edilen bu iki adayın her birinin önceki politikalarını düzelterek diğer ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı duymasını ve yıllardır gördüğümüz gerginlik yaratan tedbirlerden kaçınmasını umuyoruz" cevabını verdi.

Siyonist rejimin İran saldırısına ilişkin bir soruyu ise "İsrail'in saldırısı, İran topraklarının açık ihlalidir. İran'ın meşru müdafaa hakkı var, bunu uygun yer ve zamanda kullanacağız" şeklinde yanıtladı.