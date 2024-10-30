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30 Eki 2024 08:59

BAE, Knesset'in UNRWA kararını kınadı

BAE, Knesset'in UNRWA kararını kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride, Siyonist Parlamentonun (Knesset) Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerine son verme kararını kınadı.

Bakanlık ayrıca bu kurumun özellikle Gazze'de devam eden savaşın ortasında Filistin halkına insani yardım ulaştırılmasındaki rolünü vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, UNRWA ve diğer BM kuruluşlarının insani misyonlarını güvenli, hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde yerine getirmesi ihtiyacını vurguluyor.

Siyonist Parlamento(Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

News ID 1921374

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