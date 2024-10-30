İran Merkez Bankası Başkanı Ferzin yeniden atandı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın imzaladığı atama kararnamesi ile Muhammed Rıza Ferzin İran Merkez Bankası Başkanlığına yeniden atandı.
Ferzin 2022 yılında İran Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilmişti.
Muhammed Rıza Ferzin İran Merkez Bankası Başkanlığına yeniden atandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın imzaladığı atama kararnamesi ile Muhammed Rıza Ferzin İran Merkez Bankası Başkanlığına yeniden atandı.
Ferzin 2022 yılında İran Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilmişti.
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