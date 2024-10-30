  1. Ekonomi
30 Eki 2024 21:15

İran Merkez Bankası Başkanı Ferzin yeniden atandı

İran Merkez Bankası Başkanı Ferzin yeniden atandı

Muhammed Rıza Ferzin İran Merkez Bankası Başkanlığına yeniden atandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın imzaladığı atama kararnamesi ile Muhammed Rıza Ferzin İran Merkez Bankası Başkanlığına yeniden atandı.

Ferzin 2022 yılında İran Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilmişti.

News ID 1921396

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