İran Merkez Bankası Başkanı Ferzin, Türk mevkidaşı Karahan ile görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.
TCMB açıklamasında, 29-30 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen toplantının açılışının TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, toplantının ilk oturumunda, küresel ekonomik ve finansal görünümün ele alındığı, İİT üyesi ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.
İran Merkez Bankası Rıza Farzin toplantı sırasında Türk mevkidaşı Fatih Karahan ile bir araya geldi.
İran Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal, mali ve ekonomi alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı ifade edildi.
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