  1. Ekonomi
11 Eki 2024 21:02

İran ve Rusya Merkez Bankası başkanları görüştü

İran ve Rusya Merkez Bankası başkanları görüştü

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ile bir araya geldi.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, Mosova’da BRICS ülkeleri Merkez Bankası Başkanları toplantısı sırasında Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ile görüştü.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ve meclisin program ve bütçe komisyonu başkanı Gholamreza Tacgerdun’un da hazır bulunduğu bu görüşmede taraflar iki ülke arasındaki para ve bankacılık iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda istişarede bulundu.

BRICS grubu nedir?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor.

2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

News ID 1920871

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