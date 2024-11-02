Ankara'da ''Balfour Deklarasyonu'' protestosu

Ankara'da Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, Filistin'de İsrail rejiminin kurulmasına zemin hazırladığını belirttikleri Balfour Deklarasyonu'nun yayımlanmasının 107'nci yıl dönümü nedeniyle deklarasyon yayımlayan İngiltere'yi ve Filistin'de sivil can kayıplarına neden olan İsrail'i protesto etti.

İngiltere Büyükelçiliği önünde toplanan ANFİDAP üyeleri, 'İşte burası, zalimlerin yuvası', 'Terörist İsrail, terörist Britanya', 'Filistin'in işgali, İngiliz'in oyunu' sloganları attı.

Grup üyeleri, 'Balfour Deklarasyonu diplomasinin utanç belgesi', 'İnsanlığın ortak vicdanı tüm emperyalistleri mahkum edecek', 'Siyonizmin hamisi kral insanlığa zarar verecek' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.