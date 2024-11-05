İranlı büyükelçi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'de devam eden soykırm ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'de devam eden soykırm ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
yorumunuz