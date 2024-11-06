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6 Kas 2024 16:40

Naim Kasım: Hizbullah ayakta kalacak

Naim Kasım: Hizbullah ayakta kalacak

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, ''İran ve Devrim Muhafızları Ordusu'na Lübnan'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.'' dedi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehit edilişinin 40. günü dolayısıyla konuşuyor.

Şehit Seyyed Hasan Nasrullah'ın örnek bir lider olduğunu belirten Naim Kasım, onun direniş hareketini İslam dininin ilkelerine göre kurduğunu söyledi.

Naim Kasım, ''Şehit Nasrullah, vatanı inşa etmeye çalışan ve düşmana karşı direnen bir hareket kurdu.'' dedi.

Naim Kasım, ''İran ve Devrim Muhafızları Ordusu'na Lübnan'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.'' ifadesini kullandı.

Ayrıntıları gelecek...

News ID 1921570

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