UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, Galatasaray ise, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi.
Ligin 4. haftasında dün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar:
Galatasaray-Tottenham: 3-2
AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 3-1
Manchester United-PAOK: 2-0
Ajax-Maccabi Tel-Aviv:5-0
Lazio-Porto: 2-1
Viktoria Plzen-Real Sociedad : 2-1
Dinamo Kiev-Ferencvaros: 0-4
Hoffenheim-Olimpik Lyon: 2-2
RFS-Anderlecht: 1-1
Eintracht Frankfurt-Slavia Prag: 1-0
Olympiakos-Glasgow Rangers: 1-1
Bodo/Glimt-Karabağ: 1-2
Union Saint-Gilloise-Roma: 1-1
Ludogorets-Athletic Bilbao: 1-2
Nice-Twente: 2-2
FCSB-Midtjylland: 2-0
Elfsborg-Braga: 1-1
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