Tahran'da bir caddeye Şehit Heniyye'nin adı verildi

Tahran’da bugün düzenlenen Kent Konseyi Toplantısında, bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesine dair önerge kabul edildi.

Buna göre; Filistin-i Şomali Caddesinin yeni ismi Şehit İsmail Heniyye Caddesi oldu.

Tahran Kent Konseyi ütesi Mandaripur, Altıncı Bölge'de bulunan Cihad Meydanı ile Retüşt-i Garbi Caddesi arasında yer alan Cuybar Caddesi'ne de Şehit Yahya Sanvar'ın adının verilebileceğini belirtti.

Mandaripur’a göre, Nelson Mandela Bulvarı ile Şehit Müdarris Otoyolu arasındaki bölgede yer alan Saba Bulvarı'nın adının da Şehit Seyyid Razi Musavi adıyla değiştirilmesi öneriliyor.

Nelson Mandela Bulvarı ile Şehit Müdarris Otoyolu yer alan Irec Caddesi’ne yeni isim konulduğunu aktaran Madanipuri, “Bu caddenin ismi 1 Nisan 2024 tarihinde Siyonist Rejim'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısında şehit düşen General Muhammad Reza Zahidi olarak değişti.” dedi.

Mandaripour, “Şehit Kaveh Bulvarı ile Şeriati Caddesi arasında bulunan Saba Bulvarı, merhum Hasan Irlu'nun adını alacak.” ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin eski Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, 21 Aralık 2021 sabahı vefat etmişti.

Şehit Ayetullah Hekim otoyolu ile Celal-i Al Ahmed otoyolu arasında yer alan Nasr Caddesi ismi Şehit Seyyid Nasrullah olarak değişebilir.