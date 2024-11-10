İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Garipabadi, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki mevcut gelişmelerin insanlık için utanç verici olduğunu belirtti.

Gazze'de işlenen soykırım ve saldırılara tepki gösteren Garipabadi, "Böyle bir durumda Filistin milletinin işgale karşı kendini savunma hakkı vardır ve bu doğal hakkını kullanmak için herhangi bir taraftan izin almasına gerek yoktur." dedi.

Garipabadi, İsrail rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamaya yönelik attığı adımı eleştirdi.

"Siyonist İsrail BM’den çıkarılmalı"

Siyonist rejimin suçlarına değinen Garipabadi, Siyonist İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle BM'den çıkarılması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yarın (Pazartesi), ‘İsrail'in Filistin toprakları ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırganlığını ve bölgedeki güncel gelişmeleri görüşmek üzere’ İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ilk toplantısı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmesi öngörülen Arap Birliği Zirvesi ile 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nin tek çatı altında birleştirilmesi sonucunda 11 Kasım 2023'te Riyad'da yapılmıştı.

Geçen yılki zirve sonunda yayınlanan ortak bildiride, üye devletlerin İsrail'e karşı siyasi, diplomatik ve yasal baskı uygulamaları ile diğer caydırıcı önlemler almaları çağrısında bulunulmuş ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ateşkes kararı alması talep edilmişti.