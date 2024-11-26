İran'dan BMGK'ye “İsrail'e karşı etkili yaptırımlar uygulama” çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Kimyasal Silahların Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CWC) üye devletlerin 29. Yıllık konferansında yaptığı konuşmada, İran'ın kimyasal silahlara ilişkin tutumunu, Siyonist rejimin suç ve ihlallerini, Batı'nın bu rejimin bölge halkına karşı geçmişte ve günümüzde işlediği suçlara verdiği desteği anlattı.

Garibabadi, İran'ın modern çağdaki kimyasal silahların en büyük kurbanı olduğunu vurgulayarak, Filistin ve Lübnan halkına karşı Siyonist rejimin suçlarını şiddetle kınadı.

Bu rejimin, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin koşulsuz desteğiyle suçlarına devam ettiğini ve dokunulmazlıktan yararlandığını belirten Garibabadi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın yedinci bölümü uyarınca Siyonist rejime karşı etkili yaptırımlar uygulanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu ve tüm hükümetlerin bu rejimle her türlü ekonomik, askeri ve silah işbirliğinden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Garibabadi ayrıca, İsrail rejiminin, savunmasız Filistin ve Lübnan halkına karşı kimyasal silah ve beyaz fosfor ve seyreltilmiş uranyum dahil diğer tehlikeli maddeleri kullanmasını kınayarak, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Müdürü’nden kapsamlı bir inceleme yürütmesini ve mağdurların korunması için gerekli tedbirler almasını talep etti.

Garipabadi ayrıca üye devletlerden Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan halkına karşı işlediği suçları sona erdirmeye yönelik her türlü çabadan kaçınmaları talebinde bulundu.