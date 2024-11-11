İran banka kartları Rus ATM’lerinde kullanılabilecek

Bugün 11 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinde, İran Merkez Bankası Başkanı Mohammad Reza Farzin ve bir grup banka CEO'sunun katılacağı resmi törenle Rus Mir ödeme sistemi, İran Shetab sistemiyle bağlanacak.

İran Merkez Bankası Başkanı Mohammad Reza Farzin projenin operasyonel aşamaya geçtiğini ve ilk aşamada (22 Ağustos’ta tamamlandı) Şetab banka kartlarının tüm Rus ATM’lerinde Amber akıllı kart olarak kullanılabileceğini ve İran vatandaşlarının kartlarıyla Rus ATM’lerinden ruble çekebileceklerini söylemişti.

İkinci aşamada İran’da Rus kartlarıyla ödeme yapma imkânı sağlandı ve üçüncü aşamada İranlılar Rus mağazalarında normal banka terminalleri aracılığıyla ödeme yapabilecek.