  1. İran
17 Kas 2024 09:30

Rusya, İran'da yeni bir demiryolu yatırımı yapmak istiyor

Rusya, İran'da yeni bir demiryolu yatırımı yapmak istiyor

İran'ın Rusya Büyükelçisi Celali, Rusya'nın İran'da Kuzey ve Güney şehirlerini birleştirecek yeni bir demiryolu inşasına yatırım yapma arzusunu aktardı.

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Rusya, Reşti-Astar Demiryolu dışında, Parsabad'dan Bender Abbas'a kadar olan demiryolu inşasına da yatırım yapmak istiyor ve bu demiryolu Rus standartlarına uygun olacak"dedi.

İran ve Rusya, Mayıs 2023'te İran'da 'Kuzey-Güney' rotasının son gerekli kesimi olan Reşt-Astara Demiryolu'nun tamamlanması için belgeler imzalanmıştı. Projenin toplam maliyetinin 1.6 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, Petersburg'dan Hindistan Mumbai limanına kadar uzanan 7.2 bin kilometre uzunluğunda çok yönlü bir güzergahtır.

News ID 1921839

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