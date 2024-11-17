Rusya, İran'da yeni bir demiryolu yatırımı yapmak istiyor

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Rusya, Reşti-Astar Demiryolu dışında, Parsabad'dan Bender Abbas'a kadar olan demiryolu inşasına da yatırım yapmak istiyor ve bu demiryolu Rus standartlarına uygun olacak"dedi.

İran ve Rusya, Mayıs 2023'te İran'da 'Kuzey-Güney' rotasının son gerekli kesimi olan Reşt-Astara Demiryolu'nun tamamlanması için belgeler imzalanmıştı. Projenin toplam maliyetinin 1.6 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, Petersburg'dan Hindistan Mumbai limanına kadar uzanan 7.2 bin kilometre uzunluğunda çok yönlü bir güzergahtır.