İran Silahlı Kuvvetleri düşmanların her türlü aptallığına karşılık verecek

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, ordunun İran'ın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve kutsal sistemini korumakla sorumlu olduğunu belirtti.

İran silahlı kuvvetlerinin oldukça yetenekli ve tamamen hazırlıklı olduğunu ifade eden Tuğamiral Seyyari, “İran Silahlı Kuvvetleri, düşmanların her türlü aptallığına güçlü bir şekilde karşılık verecek” dedi.

Gelecekteki olası tehditlerin farklı olduğunu belirten Tuğamiral Seyyari, “Günümüzde teknolojilerin ilerlemesiyle birlikte ekipmanların da güncel olması gerekiyor” ifadesini kullandı.