UAEA Başkanı Grossi'den İran'a önemli ziyaret

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a geldi.

Rafael Grossi ve beraberindeki heyeti Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi karşıladı.

Grossi'nin İranlı yetkililerle resmi görüşmeleri yarın Perşembe günü başlayacak.

UAEA Başkanı Grossi Tahran ziyareti kapsamında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelecek.

Muhammed İslami, daha önce yaptığı açıklamada, İran-UAEA işbirliği hakkında, ''UAEA yetkilileri düzenli olarak İran'ı ziyaret ediyor. Ajans ile her zaman temas halindeyiz.'' demişti.