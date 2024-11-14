İran, uygun zamanda İsrail'e karşı meşru müdafaa hakkını kullanacak

Rus merkezli RIA Novosti haber ajansına konuşan İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci, Tahran'ın, uygun zamanda ve uygun şekilde İsrail rejimine karşı yasal olan meşru müdafaa hakkını kullanacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ise geçenlerde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshal Dar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgedeki son gelişmelere dikkati çekerek, "Hepimiz biliyoruz ki, Siyonist rejim Gazze Şeridi'nde sayısız suç ve soykırım işlemiş durumda ve Lübnan ile bölgedeki diğer noktalarda şiddeti yaymaya devam ediyor. Bu suçlar artık Lübnan'a da sıçramıştır." Demişti.

Irakçi, "İsrail rejimi, 26 Ekim'de İran'ın bazı askeri noktalarına saldırarak, savaş yanlısı ve saldırgan doğasını bir kez daha açıkça göstermiştir. Siyonist rejimin aksine, İran İslam Cumhuriyeti gerilimi tırmandırma peşinde değildir, ancak Birleşmiş Milletler Şartı'nın 50. maddesi uyarınca meşru savunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Kesinlikle uygun zamanda, uygun şekilde ve hesaplı bir yanıtla Siyonist rejimin saldırganlığına karşılık vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.