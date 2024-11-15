''Elon Musk, İran'ın BM büyükelçisiyle görüştü'' iddiası

The New York Times gazetesinin iddiasına göre, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın en etkili danışmanı haline gelen Elon Musk, İran'ın BM Büyükelçisi ile görüştü.

Elon Musk'ın, Trump döneminde gerginliği azaltmak için İranlı diplomat ile görüştüğü öne sürüldü.

Görüşme talebinin Musk'tan geldiği ve yeri İranlı yetkilinin seçtiği iddia edildi.

Tesla’nın hissedarı ve CEO’su, uzay şirketi SpaceX’in sahibi Elon Musk, son haftalarda Donald Trump’ın etrafındaki en güçlü danışman olarak ortaya çıkmış durumda.