İran ve Rusya'dan Kuzey-Güney koridorunda işbirliğinin artırılmasına vurgu

İran Demiryolları Genel Müdürü Cebbar Ali Zakeri, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov ile görüştü.
Görüşmede taraflar, özellikle Kuzey-Güney koridoru alanında gelecekteki işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptılar.
Zakeri bu görüşmede gelecekteki işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaparak, Hindistan'dan gelen yüksek talep hacmi nedeniyle Kuzey-Güney koridorunda transitte bir artış görülmesi umudunu dile getirdi.
İran ve Rusya demiryolu uzmanları arasında Tahran'da ortak teknik toplantı yapılmasını öneren Zakeri, ınır sorunlarının, İran'ın demiryolu projelerine yönelik Rus yatırımlarının kapasite ve fırsatlarının incelenmesi gerektiğini vurguladı.
yorumunuz