Irak güvenlik heyeti Süleymaniye'de: Gündemde İran var

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım El-Araci ve beraberindeki heyet, Bağdat ile Tahran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının uygulanmasını denetlemek amacıyla Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentine gitti.

Kasım el-Araci'nin Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emriyle Süleymaniye'ye gittiği açıklandı.

El-Araci burada Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Başkanı Bafel Talabani ile görüştü.

Son günlerde Tahran'da resmi temaslarda bulunan El-Araci, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile bir araya gelmişti.

Görüşmede El-Araci, "Irak, İran'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görmektedir. İran’a yönelik her türlü güvenlik karşıtı girişim, Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin müdahalesiyle karşılaşacaktır." demişti.

El-Araci, Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile de görüşmüştü.

İran ile Irak, 19 Mart 2023'te iki ülke arasındaki sınır güvenliğini de kapsayan güvenlik anlaşması imzalamıştı.