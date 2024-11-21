Putin, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Putin ve Sudani, ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik ve insani alanlardaki ikili işbirliği ile ilgili güncel konuları ele aldı.

Açıklamada ayrıca, "Özellikle enerji sektöründe büyük projelerin hayata geçirilmesi üzerine yoğunlaşıldı. Vladimir Putin ile Muhammed Sudani arasında Ekim 2023'te Moskova'da yapılan görüşme sırasında varılan anlaşmalar doğrultusunda geleneksel olarak dostane ve karşılıklı yarar sağlayan bağların daha da genişletilmesi konusunda karşılıklı kararlılık dile getirildi" denildi.

Görüşmede Oradoğu sorunlarına da değinildiğine dikkat çekilen açıklamada, tarafların çeşitli düzeylerde temaslara devam etme konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

OPEC+ grubu kapsamındaki ortak çalışmanın da tartışıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Küresel petrol piyasasının istikrarının korunmasına olanak sağlayan OPEC+ kapsamında ortak çalışmanın çeşitli yönleri değerlendirildi. Bu formattaki adımların koordinasyonunun sürdürülmesinin önemi teyit edildi" vurgusu yapıldı.