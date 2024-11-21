Mali başbakanı görevden azledildi

Mali'deki askeri cunta dün, askeri yetkilileri eleştiren başbakan Chogele Koukala Maiga'yı görevden aldı.

Bir yıl içinde gerçekleşen ikinci darbenin ardından 2021 yılında ordu tarafından atanan Maiga'nın, ordunun hakimiyeti altında hareket etme kabiliyetinin sınırlı olduğu görülüyordu.

Cunta lideri General Assimi Guetta tarafından imzalanan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Alphonsine Diawara tarafından devlet televizyonunda okunan kararnamede “Başbakan ve hükümet üyelerinin görevlerine son verilmiştir” denildi.

Maiga'nın görevden alınması, geçtiğimiz Cumartesi günü karar alma mekanizmasından dışlanmasından yakınarak ve mevcut sözde geçiş döneminin belirsizliğinden bahsederek cuntayı kamuoyu önünde nadiren eleştirmesinden dört gün sonra gerçekleşti.