İran ve Katar dışişleri bakanları Tahran'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve ikili meseleler ele alındı.

Al Sani, Irakçi'nin davetlisi olarak bugün (çarşamba günü) İran'a geldi.

Geçen Ağustos'ta da Tahran'ı ziyaret eden Al Sani, Irakçi ile bir araya gelmişti.

İki bakan, iş birliği ilişkileri ve bunları destekleme ve geliştirme yolları, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, ateşkes anlaşması için arabuluculuk çabalarındaki son gelişmeler ve Orta Doğu'daki gerginlikler hakkında görüşmüştü.

İki taraf, işgal güçlerinin Filistinlilere karşı işlediği suçların, Gazze Şeridi'ndeki savaşın ve Batı Şeria'daki yerleşimciler tarafından uygulanan terörizmin, bölgeyi tırmanma risklerinden korumak için sonlandırılmasının önemini teyit etmişti.