Irak: Savaşın diğer ülkelere yayılması için planlar var

El Cezire’nin haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin şu ifadeleri kullandı: “Görevimiz, Irak’a yönelik herhangi bir saldırı veya olası tehditleri önlemek için diplomatik faaliyetleri artırmaktır.”

Fuad Hüseyin, diğer ülkelerle birlikte ateşkese ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Savaşın diğer ülkelere yayılması için planlar var.”

Irak’ın dış politikasında diyalog, yumuşak güç ve barış ilkelerine vurgu yaptıklarını dile getiren Hüseyin, bu konunun önemine dikkat çekti.

Arap Birliği'nden İsrail'e Kınama

Dün, Arap Birliği, İsrail rejiminin Irak’a yönelik tehditlerine ilişkin bir toplantının ardından bir bildiri yayınladı.

Arap Birliği, bu bildiride İsrail rejiminin düşmanca eylemlerini genişletme çabalarını kınarken, Irak’a desteğini vurguladı.

Bildiride, Arap Birliği Genel Sekreteri’nden, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na bir mektup göndermesi talep edilerek, bu mektubun Arap Birliği’nin Irak’a destekleyici tutumunu ve Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı’nın Bağdat’a yönelik iddialarına kesin karşıtlığını yansıtması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca bildiride şu ifadeler yer aldı: “Ortadoğu’daki sürekli gerilimin durdurulması ve uluslararası barış ile güvenliğin korunması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyoruz.”