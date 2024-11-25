NATO Genel Sekreteri, Erdoğan'la görüşecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'ya gidiyor. NATO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rutte'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Rutte'nin aynı zamanda Türkiye'deki savunma endüstrisinin temsilcileri ile temaslarda bulunacağı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamaya göre, Rutte aynı zamanda Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk de bırakacak.

Rutte: Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Öte yandan, Rutte, göreve geldikten sonra Ankara'ya yapacağı ilk ziyareti AA muhabirine değerlendirdi. Rutte, "Terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Rutte, "Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir" ifadelerini kullandı.