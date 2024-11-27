Ayetullah Hamanei: Silahlı kuvvetler muharebe gücünü artırmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle Deniz Kuvvetleri komutanları ile görüştü.

Ayetullah Hamanei, günümüzde deniz kuvvetlerinin hayati ve belirleyici bir güç olarak tanımlandığına dikkati çekerek, İran Donanması’nın imza attığı başarıları takdir etti.

Deniz Kuvvetleri komutanlarına hitap eden İslam Devrimi Lideri, İran Silahlı Kuvvetlerinin özellikle ülke donanmasının muharebe gücünü artırmaya odaklaması gerektiğini vurguladı.

''Silahlı kuvvetlerin en önemli görevi hazırlık seviyesini ve muharebe gücünü artırmaktır.'' diyen Ayetullah Hamanei, İran Donanması'nın deniz misyonlarının devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.