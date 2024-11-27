İranlı büyükelçiden Lübnan’a tebrik mesajı

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muctaba Amani sosyal medya hesabı X’ten paylaştığı bir mesajda, Hizbullah ile Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi nedeniyle Lübnan halkı, hükümeti ve direnişini tebrik etti.

Büyükelçi Amani’nin paylaşımında, “Lübnan'ın sadık evlatlarının, saldırgan Siyonist rejime karşı kazandığı bu şanlı zaferden dolayı Lübnan milletini ve cesur direnişini kutluyoruz” denildi.

Amani, “Lübnan'ın siyasi ve askeri sahalarındaki tutarlık, bu ülkeye ve onun büyük milletine yönelik saldırgan ve barbarca planların etkisiz hale getirilmesinde etkinliğini kanıtlamıştır” ifadesini kullandı.

Amani paylaşımının devamında, “Şehit Hasan Nasrullah’ın verdiği zafer vaadi, büyük fedakarlıklar sayesinde elde edildi. Onun pak ruhunu ve Lübnan'ın gururu, bağımsızlığı ve milletinin onuru uğruna şehit olan tüm şehitlerini saygıyla selamlıyoruz” ifadelerinde bulundu.