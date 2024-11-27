Yemen, Lübnan'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Lübnan'da ateşkes sağlanarak Siyonist rejimin bu ülkeye saldırganlığının durdurulmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Lübnan’ın; milletin, ordunun ve savaşçıların direnişi ve istikrarı sayesinde bir zafere daha imza atığını belirten Abdusselam, “Eğer Siyonist düşman Lübnanlı savaşçıların direnişini görmeseydi ateşkesi kabul etmezdi” dedi.

Lübnan ile Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşması bugün yerel saatle (Lübnan saati ile) 04.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.