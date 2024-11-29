İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mora ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile görüşmesini değerlendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi’nin paylaşımında, “Enrique Mora ile çeşitli konuların yanı sıra nükleer müzakerelerin geleceği ve yeni gelişmeler ışığında yaptırımların kaldırılması hakkında samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Mora'ya, Avrupa Birliği'nin bu kıtanın sorunları ve zorlukları ile uluslararası meselelere yönelik sorumsuz davranışlarına son vermesi gerektiği söylendi” denildi.

Kazım Garibabadi paylaşımının devamında, “Avrupa, Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere kendi sorunlarını ve hatalarını başkalarına atfetmemel, Avrupa, özellikle üç önemli ülkesinin Gazze'deki soykırımında gösterdiği suç ortağı davranışı nedeniyle artık başkalarına insan hakları konusunda tavsiyede bulunacak ahlaki bir yere sahip değil” ifadesini kullandı.

Garibabadi ayrıca, “Sorumluluk ruhu ve gerekli özgüven eksikliği nedeniyle Avrupa, İran'ın nükleer meselesinde etkili bir aktör olmaktan uzun süre uzaklaşmıştır. Avrupa'nın kendini toparlamaya ihtiyacı var” diye kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi ve Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Garibabadi ile görüştüğünü duyurmuştu.