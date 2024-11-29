İran ve AB arasında önemli görüşme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi ve Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Garibabadi ile görüştüğünü duyurdu.

Mora konuya ilişkin olarak, “İran dışişleri bakan yardımcıları Taht Revançi ve Garibabadi ile İran'ın Rusya ile işbirliği, Ortadoğu'daki mevcut gerilimler ve gerilimlerin tırmanmasının önlenmesinin önemi ile insan hakları konularında olumlu görüşmeler yaptım” ifadesini kullandı.

İran, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcıları ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere bugün 29 Kasım Cenevre’de bir araya gelecek.