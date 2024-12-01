Doğu Perinçek: HTŞ, ABD ve İsrail'in piyondur

HaberTürk TV canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Perinçek'in konuşmasının ana başlıkları şu şekilde:

- Suriye'de terörü temizlemede Beşar Esad ve Suriye Devletinin yönetimi dışında bir partner bulma şansımız yoktur.

- Esed Rejimi yok! Suriye Arap Cumhuriyeti var! Esad'a dil uzatmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün sağlamasına karşı ABD planlarında rol almaktır.

- 2010 Yılından beri Suriye'yi yıkamadınız! Netanyahularla Emevi Camii'nde namaz kılamadınız!

- HTŞ, ABD-İsrail güdümündeki piyondur. HTŞ Petrolünü PKK-PYD'den alıyor!

- Beşar Esad'la birlikte olursak PKK-YPG'yi yok ederiz!

- Sayın Cumhurbaşkanımız ve güvenlik yetkililerimiz de 40 Km'lik güvenlik koridoru siyasetinden vazgeçmişlerdir. Suriye'nin bütününde PKK-PYD'yi yok edeceğiz.

- "Esad Yönetimi dağılıyor, Suriye Ordusu dağılıyor" gibi sözlerin hepsi ABD ve İsrail'in psikolojik harekâtıdır!

- Suriye'nin, İran'ın, Rusya'nın yumruğu yakında HTŞ'nin tepesinde patlayacaktır.

- Ukrayna'dan Doğu Akdeniz'e ve Umman Denizi'ne kadar ABD-İsrail'e karşı tek cephe var!

- Hama'ya girenler, Beşar Esad'a karşı savaşan güçler mezarlarına girmişlerdir.

- Bu savaş Filistin'deki kahraman halkın savaşının bir devamıdır. Filistin'de sahtekarca Gazze'nin yanında olacağız, kuzeye çıktığımız zaman Rusya'nın ve Suriye'nin düşmanı olacağız, bu sahtekarlıktır!

- ABD'nin Doğu Akdeniz'deki yığınağını göreceğiz. Bu savaşı Türkiye seyredemez. Tarafsız kalamaz. Bu savaş Türkiye'ye karşı ABD-İsrail'in savaşıdır!

- Filistin'in, Gazze'nin, Suriye'nin, Rusya'nın, İran'ın, Irak'ın, Çin'in, dostuyum! Kimin dostu olduğumu, Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü cephesinden ilân ediyorum. ABD-İsrail dostları da açıkça Türk Milletine kimin dostu olduklarını ilân etsinler!