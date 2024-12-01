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1 Ara 2024 09:35

Doğu Perinçek: HTŞ, ABD ve İsrail'in piyondur

Doğu Perinçek: HTŞ, ABD ve İsrail'in piyondur

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, canlı yayında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

HaberTürk TV canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Perinçek'in konuşmasının ana başlıkları şu şekilde:

- Suriye'de terörü temizlemede Beşar Esad ve Suriye Devletinin yönetimi dışında bir partner bulma şansımız yoktur.

- Esed Rejimi yok! Suriye Arap Cumhuriyeti var! Esad'a dil uzatmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün sağlamasına karşı ABD planlarında rol almaktır.

- 2010 Yılından beri Suriye'yi yıkamadınız! Netanyahularla Emevi Camii'nde namaz kılamadınız! 

- HTŞ, ABD-İsrail güdümündeki piyondur. HTŞ Petrolünü PKK-PYD'den alıyor!

- Beşar Esad'la birlikte olursak PKK-YPG'yi yok ederiz!

- Sayın Cumhurbaşkanımız ve güvenlik yetkililerimiz de 40 Km'lik güvenlik koridoru siyasetinden vazgeçmişlerdir. Suriye'nin bütününde PKK-PYD'yi yok edeceğiz.

- "Esad Yönetimi dağılıyor, Suriye Ordusu dağılıyor" gibi sözlerin hepsi ABD ve İsrail'in psikolojik harekâtıdır!

- Suriye'nin, İran'ın, Rusya'nın yumruğu yakında HTŞ'nin tepesinde patlayacaktır.

- Ukrayna'dan Doğu Akdeniz'e ve Umman Denizi'ne kadar ABD-İsrail'e karşı tek cephe var! 

- Hama'ya girenler, Beşar Esad'a karşı savaşan güçler mezarlarına girmişlerdir. 

- Bu savaş Filistin'deki kahraman halkın savaşının bir devamıdır. Filistin'de sahtekarca Gazze'nin yanında olacağız, kuzeye çıktığımız zaman Rusya'nın ve Suriye'nin düşmanı olacağız, bu sahtekarlıktır!

- ABD'nin Doğu Akdeniz'deki yığınağını göreceğiz. Bu savaşı Türkiye seyredemez. Tarafsız kalamaz. Bu savaş Türkiye'ye karşı ABD-İsrail'in savaşıdır!

- Filistin'in, Gazze'nin, Suriye'nin, Rusya'nın, İran'ın, Irak'ın, Çin'in, dostuyum! Kimin dostu olduğumu, Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü cephesinden ilân ediyorum. ABD-İsrail dostları da açıkça Türk Milletine kimin dostu olduklarını ilân etsinler!

News ID 1922194

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