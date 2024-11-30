Suriye ordusundan, Hama'dan geri çekildiği iddialarına yalanlama

El-Manar kanalından aktarılan bilgilere göre, bir askeri kaynak şunları söyledi: "Terörist grupların, Suriye ordusunun Hama'dan geri çekildiğine dair yayımladıkları haberler asılsızdır."

Kaynak, "Bizim güçlerimiz Hama ilinin kuzey ve doğusunda bulunan mevzilerinde kalmaya devam etmekte ve teröristlerin olası her türlü saldırısına karşı tam hazırlık durumundadırlar" şeklinde açıklamada bulundu.

Askeri kaynak ayrıca, "Suriye ve Rus savaş uçakları, teröristlerin buluşma noktalarını, hareketlerini ve yardım hatlarını bombalamaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.