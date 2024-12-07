Suriye ordusu Hama'nın bazı bölgelerinden terörist unsurları uzaklaştırdı

Bir askeri kaynak, Suriye silahlı kuvvetlerinin, aralarında Madik Kalesi ve Hama'daki Maardes köyü de dahil olmak üzere terörist unsurları uzaklaştırdıktan sonra birçok bölgeyi güvenlik altına almayı başardığını duyurdu.

Askeri güçlerin, Hama'nın kuzey banliyölerinde terörist unsurlarla çatışmaya girerek onların bu eksende ilerlemesini engellediği aktarıldı.

Yerel askeri kaynaklara göre Suriye ordusu dün gece Hama'nın kuzey banliyölerinde savunma hatlarını çeşitli ekipmanlarla güçlendirdi.

Al Mayadeen de Rus ve Suriye savaş uçaklarının İdlib ve Halep yakınlarındaki terörist mevzilerine saldırmaya devam ettiğini ve Halfaya kasabasının kontrolünün ordunun eline geçtiğini bildirdi.