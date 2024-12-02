Kuveyt Emiri'nden İran'a teşekkür

Kuveyt Emiri Meşal Cabir Sabah, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin 45. Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, İran'a bu konseye üye ülkelere yönelik yapıcı ve olumlu girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

Cabir Sabah, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin 45. Toplantısında yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'a saldırıları başta olmak üzere Batı Asya gelişmelerine işaretle, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ile İran'ın işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sabah ayrıca, Siyonist rejimin, Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarını kınayarak, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve bu bölgeye insani yardımların hızlı şekilde ulaştırılmasına vurgu yaptı.

Kuveyt Emiri, uluslararası camiadan Güvenlik Konseyi'nin Gazze ile ilgili kararlarının uygulanması için baskı yapılmasını istedi.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed Bedivi de, konsey ülkelerinin mevcut meselelere rağmen işbirliğinin sürmesinin altını çizerek, uluslararası camianın Gazze'de ateşkesin sağlanması için gerekli girişimde bulunmasını istedi.