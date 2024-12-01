Pezeşkiyan ile Sudani Suriye'nin durumunu görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, tüm ülkelerin özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel stratejisinde yer aldığını vurgulayarak, "Lübnan'daki ateşkesin ardından bölge göreceli bir barışa doğru ilerlerken ve dikkatler Gazze'ye çevrilmişken, Suriye'deki son olaylar bölgesel güvenlik konusunda ciddi endişeler yarattı." dedi.

Suriye'nin terör gruplarını yenmesine yardımcı olmak için İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, ''Bu tür olaylar, İslam ülkelerinde güvensizlik, tefrika ve çatışma yaratmaya çalışan Siyonist rejimin sinsi planlarının bir parçasıdır.'' ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı ise Suriye'de gerginliğin tırmanmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Sudani ayrıca, terör gruplarının son eylemlerini Siyonist rejimin bölgesel güvenliği baltalama ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü zedeleme girişimi olarak değerlendirdi.