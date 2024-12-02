İran ve direniş grupları Suriye'yi destekliyor

Bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere Ankara’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye ziyaretinin olumlu değerlendirdi.

Şam’da Suriye ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında görüş teadisinde bulunduklarını belirten Abbas Irakçi, “Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetine, ordusuna ve halkına kapsamlı desteğini Sayın Beşar Esad'a açıkça beyan ettim. Geçmişte IŞİD ve diğer farklı grupların Suriye'yi iç savaşa sürüklediği daha zor zamanlar da olmuştu ama bunlara karşı çıkılmıştı. Şimdi tekrar fırsat bulmuşlar ve Siyonist rejimin Lübnan ve Filistin'i işgalinin yarattığı koşullar neticesinde tekrar istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar” dedi.

Irakçi, “Bunun yanlış bir hesap olması doğaldır ve Suriye hükümeti ve ordusu bunlarla baş edebilecek kapasitededir, elbette direniş grupları da yardım edecek ve İran İslam Cumhuriyeti gerekli her türlü desteği sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kapsamlı görüşmelerde bulunacağını ifade eden Irakçi, “Her zaman çeşitli konularda Türkiye ile istişarelerimiz oldu. Birçok yerde aynı fikirdeyiz, bazı yerlerde de hemfikir değiliz. Birbirimizle konuşmamız da doğal; bölgesel konularda ortak bir anlayışa varabilmemizi umuyorum” ifadelerinde bulundu.