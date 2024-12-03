Suriye ordusu Halep ve Hama'da ilerliyor

Suriye ve Rusya’nın hava saldırılarında Hama ve İdlib kırsalındaki terörist mevziler hedef alındı. Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu operasyonlarda onlarca teröristin öldürüldüğü veya yaralandığı, çok sayıda silah ve ekipmanın imha edildiği belirtildi.

El-Meyaadeen televizyonu, Şam Uluslararası Havalimanı yolu üzerinde Akraba köprüsü yakınlarında bir araca düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Suriye haber ajansı ise bu saldırının Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Rusya ve Suriye savaş uçaklarının, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesinde bir terörist komuta merkezini imha ettiğini bildirdi. Ortak operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen bu saldırılar, bölgede teröristlerin hareket alanını büyük ölçüde daralttı.

Operasyonların terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceği vurgulanıyor.