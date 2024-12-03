Güney Kore'de sıkı yönetim ilan edildi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol bugün yaptığı açıklamada, muhalefeti parlamentoyu kontrol etmek, Kuzey Kore’yle yakınlaşmak ve hükümeti devlet karşıtı faaliyetlerle felç etmekle suçlayarak "acil durum sıkıyönetimi" ilan etti.

Yoon, bu adımı ülkenin anayasal düzenini korumak için hayati bir adım olarak değerlendirdi. Ancak alınan önlemlerin ülkenin yönetimi ve demokrasisi üzerinde nasıl bir etkisi olacağı henüz netleşmedi.

2022 yılında göreve başlamasından bu yana, Yoon, muhalefetin kontrolündeki parlamento karşısında kendi politikalarını hayata geçirmekte zorluk yaşamıştı.