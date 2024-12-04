  1. Ekonomi
4 Ara 2024 09:51

Türkiye'de akaryakıta fiyatlarında gece yarısı sürprizi

Türkiye'de akaryakıta fiyatlarında gece yarısı sürprizi

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim haberi geldi. 4 Aralık itibarıyla benzinin litre fiyatı 97 kuruş düşerken, motorin fiyatlarında değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları da netleşti.

Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan zamların ardından, 4 Aralık’ın ilk dakikalarında benzine 97 kuruşluk bir indirim uygulandı. Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini sevindiren bu gelişme, akaryakıt tabelalarına yansıdı. İndirimin ardından benzin litre fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeniden şekillendi.

Motorin fiyatları sabit kaldı

Benzindeki indirime rağmen, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Araç sahipleri, motorin litre fiyatlarını aynı seviyelerde görmeye devam edecek. LPG fiyatları ise bölgelere göre ufak farklılıklar gösteriyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatları

İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 42.1 TL

Motorin: 44.22 TL

LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 41.98 TL

Motorin: 44.16 TL

LPG: 25.49 TL

Ankara:

Benzin: 42.53 TL

Motorin: 44.80 TL

LPG: 26.04 TL

İzmir:

Benzin: 42.98 TL

Motorin: 45.29 TL

LPG: 25.94 TL

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimlerin temel nedeni, dünya genelinde yaşanan savaşlar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar. Geçtiğimiz günlerde benzine gelen 74 kuruşluk zam sonrası araç sahiplerini sevindiren bu indirim, piyasalardaki oynaklığın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

İndirim pompa fiyatlarına yansıdı

Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim, akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelalarına yansıdı. Araç sahipleri, bu sabah itibarıyla daha uygun fiyatlarla benzin alabilecek. Ancak uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fiyatların tekrar değişebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

News ID 1922275

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