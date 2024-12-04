İran: Güney Kore'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''İran İslam Cumhuriyeti olarak, Güney Kore'deki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu durumun ülke halkına, kurumlara ve demokrasiye zarar vermeden normale dönmesini umuyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Güney Kore’deki İran vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede 'sıkıyönetim' ilan etmişti.

Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor" değerlendirmesini paylaşmıştı.

Sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından askerler, Ulusal Meclis yerleşkesine ve ana binasına girmişti.

Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından parlamento, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirmişti. Parlamentodaki 300 milletvekilinden 190’ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Parlamento Başkanlığı, yapılan oylama ile sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu ilan etmişti.

Bakanlar Kurulu, sıkıyönetimi sonlandırma kararına onay vermiş ve ülkede sıkıyönetim hali yaklaşık olarak 6 saat yürürlükte kalmıştı.