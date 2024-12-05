Biden'ın Danışmanı Hochstein Beyrut'ta

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ateşkes anlaşmasının uygulanmasını izlemek üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden yedi gün geçmesine rağmen, Siyonist İsrail’in kara ve hava ihlalleri devam ediyor. Bu durum, ateşkesin çökme tehlikesini gündeme getiriyor.

El-Ahbar gazetesine konuşan kaynaklar, “her şeyin belirsiz göründüğünü ve kimsenin komisyonun çalışmalarına başlamasındaki gecikmenin nedenini anlamadığını” belirtti.

Kaynaklar, İsrail’in ateşkes sürecini, savaş sırasında gerçekleştiremediklerini tamamlama fırsatı olarak kullanmasından endişe ediyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 27 Kasım'da başlayan ateşkes antlaşmasının üzerinden geçen bir haftalık sürede İsrail rejiminin 60'tan fazla ihlalde bulunduğunu belirtmişti.