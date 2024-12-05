İran, Irak ve Suriye Dışişleri Bakanları yarın toplanacak

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna göre İran, Irak ve Suriye Dışişleri Bakanları, yarın başkent Bağdat'ta toplanacak.

Daha önce Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere Cuma günü (6 Aralık) Bağdat’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu yetkiki, Irakçi’nin Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geleceğini bildirmişti.

Irakçi son günlerde Suriye ve Türkiye’ye ziyarette bulunarak bölgedeki gelişmeleri görüşmüştü.